Minister: toch niet stemmen op zaterdag

De zaterdag wordt geen alternatieve dag om te stemmen bij gemeentelijke herindelingen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat het idee varen omdat het een religieuze rustdag is.

Eerder had ze nog gezegd te willen bekijken of hiermee een proef mogelijk is. Het voorstel kwam van Tweede Kamerlid Rob Jetten. Deze D66-partijgenoot denkt dat stemmen op zaterdag tot een hogere opkomst kan leiden. Maar coalitiepartner CDA zit het niet zitten.

Doorgaans wordt in Nederland op woensdag gestemd. Het weekend valt af om religieuze redenen. Een deel van de christenen hecht aan de zondagsrust en op vrijdag en zaterdag wordt de sabbat gevierd.