Minister: steun voor vrouwenquotum weegt zwaar

Dat de werkgevers en werknemers een verplicht quotum steunen voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven, weegt voor het kabinet zwaar. Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) gaat nu op zoek naar „politiek draagvlak”.

„De Sociaal-Economische Raad is heel duidelijk”, zegt Van Engelshoven: „De vrijblijvendheid moet eraf”. Ze tilt daar zwaar aan, omdat het voor het eerst is dat ook werkgevers een minimumaantal vrouwen in raden van commissarissen bepleiten.

Maar zelf wil ze zich nog niet uitspreken voor een quotum, omdat dat een vergaande stap is die maatschappelijk én politiek draagvlak vergt. Over dat laatste „gaan we in het kabinet praten”. Ze wil daar niet op vooruitlopen. „Als je iets wilt bereiken, moet je heel zorgvuldig omgaan met het creëren van draagvlak.”