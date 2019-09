Minister staat open voor plan pensioenfondsen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) staat open voor het plan waar grote pensioenfondsen aan werken om kortingen te voorkomen. Maar, benadrukt de bewindsman, dat plan moet wel „evenwichtig en eerlijk” zijn.

Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, vertelde in De Telegraaf over het plan. De pensioenfondsen willen kortingen voorkomen, nog voordat er een nieuw stelsel is. Dat moet onder meer gebeuren met nieuwe rekenregels in de tussentijd.

„Als de sector met een goed plan komt, dan luister ik daar naar”, zegt Koolmees. Hij vindt het „positief” dat Wortmann voorstelt „snel aan de bak te gaan om het pensioenakkoord uit te werken. Het hele stelsel moet minder rentegevoelig worden.”

Maar „als het alleen het aanpassen van de rekenrente is, dan ben ik wat minder enthousiast”, zegt de minister. Hij beloofde eerder al aan de Tweede Kamer dat hij in gesprek gaat met pensioenfondsen om te proberen ‘onnodige’ kortingen op korte termijn te voorkomen.