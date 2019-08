Minister spreekt in Bangkok over Van Laarhoven

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft vrijdag in Bangkok gesproken met de Thaise regering over de gedetineerde voormalige coffeeshopbaas Johan van Laarhoven. Grapperhaus hoopt de Thaise autoriteiten zover te krijgen dat Van Laarhoven zijn straf in Nederland mag uitzitten.

De bewindsman sprak met premier Prayut Chan-o-cha en diens minister van Justitie. Een woordvoerster van het ministerie kon nog niets zeggen over het verloop van het overleg.

Van Laarhoven is tot 75 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. Hij moet daarvan zeker twintig jaar uitzitten. Hij werd veroordeeld nadat het Nederlandse OM het land in 2014 om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek naar de ex-coffeeshophouder had gevraagd. Er kwam later scherpe kritiek op deze gang van zaken, onder anderen van de Nationale Ombudsman.

Het is uitzonderlijk dat een minister zich persoonlijk met een zaak bemoeit. NRC meldde deze week dat het Openbaar Ministerie niet blij was met de bemoeienis van de bewindsman. Grapperhaus zei dat het bezoek in goed overleg met het OM was voorbereid.