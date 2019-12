Minister: snel verder met verdrag na brexit

Na de brexit is het belangrijk dat er snel een akkoord wordt bereikt met de Britten over de toekomstige relatie met de Europese Unie. Dat benadrukt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) na de verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson.

Door die overwinning is een brexit heel dichtbij gekomen. „Daarna moeten we onderhandelen over de permanente toekomstige relatie. Een goede uitkomst is voor Nederland van groot belang”, aldus Blok. De Britten en Nederlanders zijn handelspartners met „wederzijds enorme belangen”.

Johnson wil die nieuwe overeenkomst nog in 2020 bereiken. „Dat betekent dat we minder dan een jaar hebben om een ingewikkeld akkoord met elkaar uit te onderhandelen. Dus we gaan dan meteen vol aan de slag”, aldus Blok.