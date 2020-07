Minister Slob tikt Cheider op vingers

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vindt dat de joods-orthodoxe school het Cheider niet genoeg doet om problemen op te lossen.

De manier waarop de school nu werkt aan verbeteringen, noemde de bewindsman woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer „onbevredigend.” „De sociale veiligheid van de leerlingen van Cheider is nog steeds niet voldoende geborgd” en „het tempo waarin het bestuur werkt aan herstel is laag”, zo vatte Slob de conclusies van het laatste inspectierapport samen.

Bestuursvoorzitter Loonstein reageert verbaasd op de aantijging dat de school onvoldoende werk maakt van verbeteringen. „Ik kan me niet aan indruk onttrekken dat de minister niet over alle informatie beschikt”, zegt hij. „Van de elf herstelopdrachten die de school kreeg, zijn er 10,5 correct en tijdig uitgevoerd. Over de overgebleven halve opdracht loopt een principiële discussie. Die gaat over de vraag hoe je onderwijs geeft over seksualiteit.”