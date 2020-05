Minister: slachthuizen beloven betere bescherming werknemers

Bedrijven in de vleesverwerkende industrie gaan meer doen om hun werknemers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Die toezegging hebben ze dinsdag gedaan, zei minister Carola Schouten na een gesprek met vertegenwoordigers van de vleesverwerkers.

Aanleiding voor het gesprek was een uitbraak in een slachthuis in Groenlo. Na testen bleek een kleine 20 procent van de medewerkers te zijn besmet met het virus, 10 procent van hen had klachten. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten, die vaak dicht op elkaar zijn gehuisvest en ook dicht op elkaar werken.

De vleesverwerkers gaan onder meer kijken hoe de werknemers van de slachthuizen naar hun werk worden vervoerd, en hoe ze worden gehuisvest. Ook wordt er gekeken hoe in de slachthuizen verdere maatregelen kunnen worden getroffen.

Volgens Schouten is het aan de sector om te laten zien dat medewerkers veilig kunnen werken in de slachthuizen. „We blijven in gesprek om te zien wat nodig is”, zei Schouten, die benadrukte dat het niet aan haar is om slachthuizen te sluiten.

Het kabinet heeft aan de GGD’s gevraagd alle medewerkers van slachthuizen te testen op het coronavirus. Bij een aantal slachthuizen is dat al gebeurd.

Volgens Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, is er al veel gedaan om medewerkers in slachthuizen meer afstand te laten bewaren, en zijn er bijvoorbeeld al schotten geplaatst. Hij maakt de vergelijking met de huidige situatie in winkels. „We gaan beter kijken hoe we de 1,5 meter kunnen doen, we gaan kijken naar vervoer en huisvesting. En we gaan het gesprek aan met de heer Roemer, het liefst zo snel mogelijk.”

Het kabinet heeft voormalig SP-voorman Emile Roemer gevraagd te kijken hoe de coronacrisis onder arbeidsmigranten het hoofd kan worden geboden.

Maandag zei de minister na overleg met de coalitie dat de sector met aanvullende plannen moest komen. „Als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen”, zei ze toen. Zonder NVWA-toezicht mag in een slachthuis niet worden geslacht. Die mogelijkheid ligt nog steeds op tafel, benadrukt het ministerie.