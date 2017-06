Minister Schultz stuurt wet kentekenplicht trekkers weer naar Kamer

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) stuurt haar eerder afgewezen wetsvoorstel voor invoering van de kentekenplicht voor trekkers opnieuw naar de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw heeft dat de Kamer donderdag laten weten. Schultz is zich er terdege van bewust dat de Kamer de wet eerder heeft verworpen. De afgelopen tijd heeft ze gezocht naar een alternatief om te kunnen voldoen aan de Europese apk-plicht, maar ze heeft geen betere manier kunnen vinden.

De minister moest uiterlijk op 20 mei wettelijk geregeld hebben dat trekkers een kenteken krijgen. Omdat de Kamer in december vorig jaar tegen haar wetsvoorstel heeft gestemd, is dat niet gelukt.

Schultz is bang dat Brussel Nederland nu in gebreke gaat stellen. „Om de negatieve gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken, is het van belang zo snel mogelijk alsnog een wettelijke basis voor de apk-plicht te regelen”, drukt ze de Kamer op het hart. De partijen die tegen de kentenkenplicht stemden –VVD, CDA, PVV en SGP– hebben sinds de verkiezingen geen meerderheid meer.