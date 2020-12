Minister Schouten: olifant blijft bij circusfamilie

De olifant Buba mag toch bij haar circusfamilie blijven. Minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) gaat een oproep van de Kamer uitvoeren en zorgt ervoor dat de laatste circusolifant in Nederland blijft. Dat meldt haar ministerie.

De Tweede Kamer stemde dinsdag met een ruime meerderheid voor een voorstel van de PVV om Buba niet naar het buitenland te sturen. Kamerlid Dion Graus (PVV) wilde een „Buba-waardig” verblijf in Nederland vinden waar ze „haar laatste jaren mag en kan genieten”. Ook een voorstel van CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Martijn van Helvert om Buba bij de circusfamilie te laten blijven, als de familie dat wil, werd ruim gesteund.

PVV-Partijleider Geert Wilders noemt het „het beste nieuws van de dag”. Buba is nu bij de circusfamilie en mag daar dus blijven. Dat betekent overigens niet dat het kabinet voor de zorg van de olifant gaat betalen. Daar is geen sprake van, laat het ministerie weten.

De olifant heeft een nieuw onderkomen nodig. Wilde dieren mogen niet meer optreden in een circus, maar de circusfamilie Freiwald wil Buba toch graag in Nederland houden. Ook het rondreizen met wilde dieren is verboden. Minister Carola Schouten (Natuur) overwoog eerst nog de olifant naar Frankrijk te sturen, naar de olifantenopvang Elephant Haven. Schouten zocht de afgelopen tijd al voor de familie naar een onderkomen voor Buba wegens het verbod.

Karen Soeters van dierenrechtenorganisatie House of Animals hekelt het besluit van de minister. „Buba moet bij circus blijven.. Wat een zwarte dag. Arme #Buba”, reageert ze op Twitter. „Het woord van Schouten is niets waard, zo blijkt.” Volgens Soeters is Elephant Haven een geschikte locatie voor Buba om te verblijven en had minister Schouten die opvang ook al goedgekeurd.

Ook andere dierenorganisaties, waaronder Comité Dierennoodhulp, pleitten er eerder deze week voor om Buba naar de olifantenopvang in Frankrijk te sturen, in plaats van de dikhuid bij de circusfamilie Freiwald te laten blijven.