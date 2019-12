Minister Schouten betreurt boerenprotest

Het is „jammer” dat boeren overal in het land protesteren, ondanks de afspraken die het kabinet met de boeren heeft gemaakt, vindt landbouwminister Carola Schouten.

Ze benadrukt dat het „je goed recht is” om in Nederland je mening te laten horen, maar de bewindsvrouw vindt het in dit geval wel beter om te blijven praten over de stikstofproblematiek in plaats van de straat op te gaan.

Boeren protesteren vandaag onder meer in stadscentra, bij overheidsgebouwen en rond het mediapark in Hilversum. De tractoren zorgen voor hinder op de weg.

„We willen echt verder met dit dossier”, zegt Schouten. Boeren die demonstreren, moeten dit volgens haar publieksvriendelijk doen. „Zorg dat je anderen niet schaadt. Het dient je zaak ook niet als mensen hierdoor gedupeerd worden.”

Het akkoord heeft wel zin, houdt Schouten vol. Maar de dertien organisaties in het Landbouw Collectief, waarmee het kabinet om tafel zit, zijn het ook niet meer eens met elkaar. Farmers Defence Force is boos dat partijen naar buiten zijn getreden over het akkoord, terwijl het volgens de actiegroep nog maar een concept is.