Minister roert trom om medische zorg na brexit

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) roert de trom om problemen in de zorg door de brexit te voorkomen. Hij heeft fabrikanten en leveranciers van onder meer medische hulpmiddelen, zoals pacemakers en verband, nogmaals opgeroepen zich voor te bereiden op een harde brexit. Bij zo’n Brits vertrek uit de Europese Unie zijn er geen afspraken over hoe het verder moet.

Helaas zijn er nog bedrijven die zonder nadere actie mogelijk niet meer voldoen aan Europese wet- en regelgeving, aldus de bewindsman. Die wetgeving blijft weliswaar hetzelfde, maar die geldt door een harde brexit niet meer in het Verenigd Koninkrijk.

Bruins kan weliswaar ontheffingen verlenen, waardoor medische hulpmiddelen waarvan de certificaten niet erkend worden in de EU tijdelijk worden toegelaten. „Dit kan echter alleen in zeer uitzonderlijke situaties, waarin de continuïteit van zorg in het geding is en er géén alternatieve producten beschikbaar zijn”, benadrukt hij.

Britse keuringsinstanties en inspecties maken bij een brexit zonder deal geen deel meer uit van het EU-systeem dat de kwaliteit en veiligheid van hulpmiddelen waarborgt.