Minister: roer moet om op arbeidsmarkt

Het roer moet om op de arbeidsmarkt. De toekomst vraagt echt iets anders, aldus verantwoordelijk minister Wouter Koolmees. Volgens hem is het huidige stelsel over zijn houdbaarheidsdatum heen.

De tegenstellingen zijn te groot, zei de bewindsman donderdagavond op een congres over de arbeidsmarkt in Utrecht. Tegenover een miljoen zelfstandigen (zzp’ers) staan een miljoen mensen die vaak met plezier twintig jaar dezelfde functie vervullen bij dezelfde werkgever. „De één wil nog een chef als baas, de ander wil zijn klant kunnen ontslaan… De verschillen zijn kolossaal!”

Volgens de minister moet het meer om het gemeenschappelijke gaan: werk. Wezenlijke vragen zijn dan: „Hoe goed willen we werkenden beschermen? Willen we iedereen onder één systeem hebben, of zijn er toch goede redenen om een onderscheid te maken? En vinden we dat iedereen solidair moet zijn met iedereen, of zien we een goede reden om dat niet te doen?”

Koolmees erkent dat er geen makkelijke oplossing is. „Een nieuw stelsel wordt niet ‘gewoon’ wat iedereen wil. Het vraagt om denkwerk en aanpassingsvermogen van ons allemaal.”

De bewindsman gaf een commissie al opdracht zich over de arbeidsmarkt te buigen. Deze commissie-Borstlap vindt dat de scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst en andere werkenden, zoals zzp’ers en flexwerkers, inmiddels zo groot is dat maatregelen nodig zijn. De commissie wil in januari met voorstellen komen.