Minister: rijbewijs 75-plusser jaar verlengen

Het kabinet onderzoekt of het rijbewijs van 75-plussers die door de aanhoudende problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder rijbewijs zitten, met maximaal een jaar kan worden verlengd. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Veel ouderen zitten door de lange wachttijden bij het CBR langdurig zonder rijbewijs, terwijl ze vaak afhankelijk zijn van hun auto. De Kamer dringt al langer aan op een oplossing voor deze groep. De verwachting was dat er eind dit jaar een eind zou komen aan de wachttijden, maar nu is al duidelijk dat dat niet gaat lukken.

Van Nieuwenhuizen grijpt in omdat risicogroepen ook steeds langer moeten wachten. Het gaat dan om mensen die zich na een operatie bij het CBR melden voor een herkeuring. Ook vreest de minister dat mensen door de wachttijden in de verleiding kunnen komen om te liegen over hun gezondheid. Hierdoor kan de verkeersveiligheid in gevaar komen, aldus de minister.

Door 75-plussers een jaar respijt te geven krijgt het CBR de ruimte om zich te richten op de meest risicovolle groepen en om achterstanden weg te werken. Ouderen die voor een jaar verlenging in aanmerking willen komen, moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De verzekeraars zien volgens de minister geen bezwaren.

Invoering van de administratieve verlenging van het rijbewijs duurt zes tot negen maanden, maar Van Nieuwenhuizen wil "gezien de urgentie" bekijken of de maatregel daarop vooruitlopend al kan worden ingevoerd. Ze wil de duur van de maatregel zo beperkt mogelijk houden. Ze overlegt nog met Justitie en Veiligheid over de handhaving.

De Tweede Kamer praat woensdag met de minister over het CBR dat kampt met grote vertragingen, lange wachttijden en slechte bereikbaarheid. Ook heeft het te maken met een uit de hand gelopen ICT-project. De minister heeft het toezicht op het CBR daarom aangescherpt.