Minister: radicale organisaties makkelijker verbieden

Radicale en extremistische organisaties worden strenger aangepakt. Verantwoordelijk minister Sander Dekker wil ze makkelijker kunnen verbieden en ontbinden. Leden die na een verbod toch doorgaan, moeten straks rekening houden met twee jaar cel. Nu is dat één jaar.

Bedreigingen van dergelijke organisaties zijn de afgelopen jaren toegenomen, benadrukt de minister. Hij wil concreter in de wet omschrijven wat in strijd is, of kan zijn, met de openbare orde. Dat moet het makkelijker maken voor officieren van justitie om te bewijzen dat een groep bijvoorbeeld aanzet tot haat en geweld of een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Verduidelijking van de regels moet ook rechters meer houvast bieden.

Dekker richt zijn vizier ook op de leiders van organisaties. Hij wil voorkomen dat zij ongehinderd kunnen doorgaan in een andere organisatie. „Onze democratie verdient bescherming. Daar waar vrijheden worden misbruikt om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten, moeten we een duidelijke grens trekken. Wij kunnen het ons niet veroorloven tolerant te zijn tegen intolerantie.”