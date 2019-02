Minister: Pulsvisser helpen met innovatiegeld

Als de Europese Unie pulsvisserij inderdaad verbiedt, kunnen Nederlandse pulsvissers rekenen op geld van het kabinet om op nieuwe technieken over te stappen. „We zullen om de vissers heen blijven staan”, zegt minister Carola Schouten (Visserij).

De EU besluit waarschijnlijk woensdag tot een verbod op de pulsvisserij. Daarbij wordt platvis niet met over de bodem slepend tuig, maar met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven.

Schouten maakt zich er sterk voor dat pulsvissers de tijd krijgen om over te stappen, herhaalde ze. Ze wil de overgangsperiode die ze hoopt te bedingen ook benutten om nieuwe mogelijkheden voor de vissers te vinden, „want we moeten vooruit, niet terug in de tijd”. Daarom stelt het kabinet innovatiegeld ter beschikking.