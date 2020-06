Minister-president Sint-Maarten noemt gedrag Knops ‘ongepast’

De Sint-Maartense minister-president Silveria Jacobs heeft een brief gestuurd aan premier Mark Rutte, waarin ze zich beklaagt over het gedrag van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties). Hij zou zich deze week tijdens een videovergadering over verdere liquiditeitssteun van Nederland voor Sint-Maarten „ongepast, onvriendelijk en grof hebben gedragen”.

Knops beaamt in een reactie dat het laatste gesprek met Jacobs en minister Ardwell Irion (Financiën) „minder constructief” verliep dan de vorige gesprekken. Hij herkent zich echter niet in de inhoud van de brief die Jacob heeft gestuurd aan Rutte.

Volgens Jacobs werden de punten die Sint-Maarten wilde bespreken direct door Knops van tafel geveegd en bestempeld als ‘irrelevant’. De staatssecretaris verwijt de regering van Sint-Maarten volgens haar verder dat ze niet voldoende zou communiceren met de Wereldbank, waar Nederland na orkaan Irma in 2017 een half miljard euro onderbracht voor steun voor de opbouw van Sint-Maarten. Jacobs ontkent dat op haar beurt. Ook was Knops volgens haar onvoldoende geïnformeerd over de onderwerpen op de agenda.

De staatssecretaris stelt dat hij vaak overlegt met de premiers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten over de gevolgen van de coronacrisis en manieren om die aan te pakken. Die gesprekken verlopen volgens hem in een constructieve sfeer. Knops is „graag bereid de draad weer op te pakken, in het belang van de bevolking van Sint-Maarten”.