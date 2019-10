Minister presenteert aanpak zware pijnstillers

In de zorg moet bewuster worden omgegaan met zware pijnstillers. Maar ook gebruikers zelf moeten meer weten over de risico’s van deze medicijnen.

Onnodig, langdurig en onverantwoord gebruik van zware pijnstillers moet stoppen, aldus verantwoordelijk minister Bruno Bruins. Hij waarschuwde eerder al voor de gevolgen en presenteert nu een reeks maatregelen.

Om kennis en bewustzijn over zware pijnstillers te vergroten geeft een website vanaf vrijdag informatie over deze geneesmiddelen. Daarnaast worden richtlijnen in de zorg verder aangescherpt. Ook zijn er afspraken gemaakt over verantwoord voorschrijven en afleveren van deze pijnstillers. Verder gaat een groep deskundigen de zwarte markt in deze zogenoemde opioïde pijnstillers onderzoeken.

Uit voorlopige cijfers over de eerste twee kwartalen van dit jaar blijkt het aantal gebruikers van zware pijnstillers te zijn gedaald.