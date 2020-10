Minister: Papiaments mogelijk waardige taal

Het kabinet laat een onderzoek verrichten of het Papiaments een volwaardige taal moet worden.

Dat beloofde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken donderdag aan de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van haar departement voor 2021. GroenLinks en PvdA drongen woensdag tijdens de eerste termijn van het debat aan op erkenning.

Papiaments is een creoolse taal en wordt –naast het Nederlands– gesproken op Aruba, Bonaire en Curaçao. Op de zelfstandige eilanden Aruba en Curaçao is Papiaments al een officiële taal. Het onderzoek richt zich op bescherming van het Papiaments op Bonaire en in Nederland.

Verkiezingen

Coronamaatregelen mogen kiezers niet hinderen of beperken bij het uitbrengen van hun stem. Kiezers mogen bijvoorbeeld niet geweigerd worden als ze niet voldoen aan de zogenoemde gezondheidscheck. De check bestaat uit een aantal vragen die kiezers aan zichzelf moeten stellen voor ze naar een stembureau gaan.

Die eis legde de Tweede Kamer op tafel bij minister Ollongren. Een grote meerderheid steunt een amendement van de ChristenUnie hierover. De minister wilde aanvankelijk in de wet opnemen dat „het betreden van een stemlokaal niet is toegestaan” als de check niet op alle punten goed uitpakt.

CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf vindt dat een te grote inperking van het recht om te stemmen.

Ook voor mensen met een beperking, die eventueel hulp nodig hebben bij het stemmen, mogen geen beletsels ervaren bij hun gang naar de stembus.