Minister overlegt met eilanden over Venezuela

De zorgelijke situatie in Venezuela is een hoofdthema tijdens de reis van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken naar Sint Maarten, Aruba en Curaçao en Colombia. De bewindsman vertrekt 2 april naar de Caribische eilanden en op 5 april reist hij door naar het Zuid-Amerikaanse buurland van Venezuela.

Het gaat om het eerste bezoek van Blok aan de Caribische delen van het koninkrijk. Hij is als Koninkrijksminister verantwoordelijk voor de buitenlandse betrekkingen van alle vier de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens het jaarlijkse Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen spreekt Blok met de minister-presidenten van Sint Maarten, Aruba en Curaçao over de buitenlandse belangen en prioriteiten van de Caribische delen van het Koninkrijk.

Op de agenda staat in ieder geval de situatie in Venezuela, dat in een diepe crisis verkeert. Door de problemen daar vluchten veel mensen naar buurlanden, zoals de Caribische delen van het Koninkrijk en Colombia. Er wordt ook gesproken over de gevolgen van orkaan Irma op Sint Maarten en de wederopbouw.