Minister onder druk over bonus flitshandelaar

In de strijd om de hoogte van bonussen voor zogenoemde flitshandelaren buigt minister Wopke Hoekstra (Financi├źn) voor druk uit de Tweede Kamer. Hij wilde voor deze beurshandelaren, die handelen voor eigen risico, vastleggen dat zij uitgezonderd blijven van de regel dat een bonus hooguit 20 procent van het salaris mag zijn.

Regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen keuren dat af. Deze Kamermeerderheid vindt niet dat Hoekstra dat nu al moet regelen. Het is beter op nieuwe Europese regels te wachten.

Hoekstra zegt nu dat hij bereid is geen onomkeerbare stappen te zetten in afwachting van verder overleg en de Europese besluitvorming. De bewindsman had met zijn ingreep duidelijkheid te willen bieden. Hij is bang dat handelshuizen als Flow Traders, IMC en Optiver anders verhuizen naar het buitenland.

De minister benadrukt dat het bij zijn voorstel niet gaat om een versoepeling van de bonusregels. De ingreep is nodig omdat De Nederlandsche Bank flitshandelaren niet meer als plaatselijke onderneming beschouwt. Dat staat echter nog wel in de tekst waarin de uitzondering voor die handelaren is vastgelegd. Door een aanpassing wil Hoekstra de tekst weer laten aansluiten op de praktijk.

Forse bonussen liggen gevoelig in de Tweede Kamer, vooral sinds banken met miljarden euro belastinggeld van de ondergang moesten worden gered. Flitshandelaren handelen voor eigen rekening en risico. Ze kunnen niet rekenen op de Staat als het misgaat.