Minister Ollongren twee weken in quarantaine na reis naar Zweden

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zit twee weken thuis na een bezoek aan haar tweede thuisland Zweden. Voor dat land geldt een oranje reisadvies. Bij terugkomst in Nederland krijgen reizigers het dringende advies veertien dagen in thuisisolatie te blijven.

Daar houdt de bewindsvrouw zich aan, laat een woordvoerder van het ministerie weten na een bericht in het AD. Wanneer de minister terug is gekomen is niet duidelijk, wel dat haar quarantaineperiode is afgelopen voordat de eerste ministerraad van het politieke seizoen plaatsvindt, op 14 augustus.

Een oranje reisadvies betekent dat een bezoek aan een regio of land wordt afgeraden. Reis alleen als het noodzakelijk is, raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan. Voor Ollongren, die familie in Zweden heeft, was het een noodzakelijke reis, laat haar ministerie weten.