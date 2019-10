Minister Ollongren nog langer afwezig

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft nog meer tijd nodig om te herstellen na een ingreep. Er is sprake van een medische complicatie die goed behandelbaar is maar tijd kost, laat haar ministerie weten.

Ollongren onderging weken geleden een operatie aan de bijholtes. Ze wordt sinds begin oktober vervangen door staatssecretaris Raymond Knops. Ze komt zeker deze week niet terug, en mogelijk is ze ook nog volgende week afwezig.

De afwezigheid van Ollongren was voor PVV’er Martin Bosma reden om uitstel aan te vragen van het debat in de Tweede Kamer over haar begroting. Maar een meerderheid voelde daar niets voor. Het debat dinsdag en donderdag gaat gewoon door, met Knops.