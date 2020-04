Minister: noodkreet ic-verpleegkundigen serieus signaal

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) neemt de noodkreet van de ic-verpleegkundigen over de alsmaar toenemende druk op de intensive cares serieus. De voorman van beroepsgroep V&VN zei eerder donderdag tegen De Telegraaf dat 2400 ic-bedden het absolute maximum is wat de Nederlandse intensive cares aankunnen.

In de Tweede Kamer riepen onder andere PvdA en PVV woensdag de regering op met scenario’s te komen voor een opschaling naar 3000 bedden. Met de piek in ernstig zieke coronapatiënten die het RIVM voor de komende weken verwacht, zouden zoveel bedden nodig kunnen zijn.

„Ik snap dat de verpleegkundigen onder enorme spanning staan, daar luisteren we goed naar”, zei Van Rijn donderdag voorafgaand aan het crisisberaad van het kabinet.

Maar of 2400 bedden inderdaad een harde bovengrens is, wilde Van Rijn niet zeggen. „Het is vooral een heel duidelijk signaal dat de druk heel hoog is. We zullen heel goed moeten kijken op welke manier we rekening kunnen houden met de enorme werkdruk waaronder zij nu staan.”