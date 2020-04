Minister: ‘nog veel ruimte’ bij GGD voor afnemen meer testen

Bij de GGD is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog „veel ruimte” voor het afnemen van meer testen op het coronavirus. Momenteel worden bij de GGD’en dagelijks rond de 1500 mensen getest.

Er zijn knelpunten in het afnemen van testen, schrijft de bewindsman in een brief aan de Kamer. „Zo verloopt de toeleiding richting GGD-testfaciliteiten nog niet optimaal, zijn er verschillen tussen regio’s en waren er vragen over de financiering van het testen.”

Hij heeft in een brief aan de zorgkoepels de werkgevers erop gewezen dat zij de verantwoordelijkheid dragen voor het testen van hun werknemers. De Jonge heeft hen er ook op gewezen „dat er geen sprake van mag zijn dat zorgmedewerkers de testen zelf moeten financieren”.

De werkwijze rond het testen moet worden verbeterd, aldus De Jonge. Hij heeft daarom opdracht gegeven de procedure van testen van zorgmedewerkers bij de GGD te automatiseren en „te vergemakkelijken”.

Hij benadrukt dat er „geen enkele belemmering” mag zijn voor het testen van mensen werkzaam in de zorg. In de Tweede Kamer zijn er grote zorgen over het feit dat er nog veel problemen zijn met het testen van zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen.

De testcapaciteit wordt nog niet volledig gebruikt. Dagelijks worden in ons land circa 7000 coronatesten afgenomen, zowel binnen als buiten ziekenhuizen. Er is een capaciteit om dagelijks 17.500 testen uit te voeren. Dat kan nog worden opgevoerd tot 29.000.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat ook mensen in het onderwijs en de kinderopvang kunnen worden getest. De basisscholen en de opvang gaan op 11 mei weer open.

Het kabinet heeft van de grootste leveranciers van laboratoriummaterialen „duidelijke toezeggingen” gekregen voor de komende maanden. „Dit geeft mij het vertrouwen dat de laboratoria in staat zullen zijn structureel meer testen uit te voeren.” Ook wordt in Nederland de fabricage gestart van producten die nodig zijn voor testen.