Minister niet blij met herbenoeming na debacle

Na het examendebacle op het VMBO Maastricht is minister Arie Slob (Onderwijs) niet blij met de herbenoeming van bestuursvoorzitter André Postema bij de betrokken scholenkoepel. Het besluit was aan de raad van toezicht, maar Slob zou het hebben ontraden als hem advies was gevraagd, zo laat hij de Tweede Kamer weten.

Die Kamer is verbijsterd over de contractverlenging van Postema bij de scholenkoepel waar VMBO Maastricht onder valt. Postema’s arbeidscontract bij de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs werd onlangs met twee jaar verlengd.

Slob kan het besluit van de raad van toezicht terugdraaien, maar hij zegt hier niet lichtvaardig mee om te gaan. Hij wil de onderzoeken naar de misstanden op VMBO Maastricht afwachten. De school schond talrijke regels in de aanloop naar het eindexamen. Honderden leerlingen werden de dupe.