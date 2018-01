Minister niet bang voor kapers op de kust EMA

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is niet bang dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) alsnog voor de neus wordt weggekaapt. Italiaanse parlementariërs azen nog steeds op het prestigieuze instituut, dat naar Amsterdam komt.

„Ik begrijp heel goed dat het proces met argusogen wordt gevolgd. Het is belangrijk om zo’n instituut binnen de grenzen te halen”, aldus Bruins. Hij benadrukt dat Nederland de strijd heeft gewonnen. „De keuze is gemaakt. Wees ervan verzekerd: wij voldoen geheel en al aan de procedure. We blijven binnen de afspraken.”

De Nederlandse hoofdstad won het van Milaan na een loting. Het EMA moet uit Londen weg omdat Groot-Brittannië uit de Europese Unie vertrekt. De Italianen beweren dat EMA in Amsterdam te duur wordt en dat de nieuwbouw niet op tijd klaar is.

Bruins wil maandag meer informatie geven over de planning rond het EMA tijdens een persconferentie.