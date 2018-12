Minister: niet alle wensen in klimaatakkoord

„Niet iedereen aan tafel kan het met elk punt eens zijn.” Daarmee reageert minister Eric Wiebes (Klimaat) op het besluit van milieuclubs en FNV geen steun te geven aan het concept-klimaatakkoord dat vrijdag wordt gepresenteerd.

Wiebes wilde niet zeggen of hij mogelijkheden ziet de milieuclubs tegemoet te komen. „Het gaat erom een zo groot mogelijk draagvlak te hebben, maar daarmee moeten we op zoek naar het redelijke midden. We kunnen niet alle wensen van iedereen honoreren.”

Volgens de minister waren de gesprekken met de milieuorganisaties altijd constructief en inhoudelijk, en hebben ze goede punten ingebracht. Wiebes benadrukte dat het kabinet is gebonden aan het eindresultaat, een reductie van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030.

De top van de politiek vergadert donderdagavond opnieuw over het concept-akkoord. „Wij zijn nog volop bezig met de onderhandelingen”, zei D66-voorman Rob Jetten. Richting milieuclubs uitte hij de hoop „dat we ze uiteindelijk kunnen overtuigen dat het pakket goed genoeg is. Het doel is het allerbelangrijkste, niet de middelen hoe we daar gaan komen.”

De milieuorganisaties ijverden voor een CO2-heffing voor bedrijven, maar zien die onvoldoende terug. Ook D66 pleitte voor zo’n heffing voor de energie- en industriesector.