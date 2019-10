Minister: niemand kan meer om de boeren heen

Niemand kan meer om de boeren heen, zei landbouwminister Carola Schouten dinsdagmiddag in Den Haag bij het boerenprotest. „Ik ben hier om naar jullie te luisteren maar ook om jullie een hart onder de riem te steken.” Ze sprak van een enorme opkomst op het Malieveld.

„Vanuit de diepte van mijn hart, ik ben trots op jullie en ik ben júllie minister van Landbouw”, zei Schouten tegen een vol Malieveld. Ze vindt dat er meer waardering moet komen voor Nederlandse boeren.” Van de samenleving, van de overheid en van de politiek. Daar wil ik me als minister van de boeren en vóór de boeren, hard voor maken.”

Hier en daar klonk gejoel en boegeroep uit het publiek. Toen Schouten benadrukte dat de boeren niet hoeven te vrezen voor een halvering van de veestapel, zoals D66 onlangs voorstelde, werd er luidkeels gejuicht. Zo lang Schouten minister is, komt daar volgens haar niets van in.

Voordat de minister het woord nam, sprak een van de demonstrerende boeren het Malieveld toe. Volgens schapenhouder Bart Kemp is Schouten „met haar beleid verantwoordelijk voor het grootste boerenprotest ooit.”

Namens de boeren legde hij een eisenlijst neer. „Wij eisen complete herwaardering van de agrarische sector, met duidelijk meetbare doelen. We willen meer Nederlands voedsel in supermarkten en restaurants. En we eisen een langdurige en structurele overheidscampagne.” Daarvoor moet volgens Kemp jaarlijks 17,5 miljoen euro worden vrijgemaakt, minimaal vijf jaar lang.