Minister: narcostaat dreigt als we niets doen

Nederland is nog geen narcostaat, maar dreigt dat binnen enkele jaren te worden als stevig ingrijpen uitblijft. „Dan staat hier een minister met een zonnebril en niet meer iemand die gewoon democratisch verantwoording aflegt”, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus. De minister reageert op de „akelige bevindingen” in een rapport over de bloei van de drugscriminaliteit in Amsterdam.

Het alarmerende rapport, dat woensdag uitlekte, lijkt nog niet te betekenen dat het kabinet extra geld uittrekt voor de bestrijding van die criminaliteit. Grapperhaus wijst erop dat het kabinet al eerder meer geld heeft vrijgemaakt voor politie en justitie. Hij hoopt wel dat de conclusies voor „meer draagvlak voor meer investeringen” zorgen. „Gelukkig lijkt de urgentie er eindelijk te zijn.”

De Amsterdamse autoriteiten hebben het beste zicht op de oorzaken van het floreren van de drugshandel, stelt de minister van Justitie en Veiligheid. Zelf denkt hij dat de strijd daartegen tussen 2005 en 2015 in het slop is geraakt omdat de ernst niet werd gevoeld. Verder „hebben we onderschat hoe verschrikkelijk winstgevend dit is”. Ook is Nederland met zijn „excellente logistiek” heel geschikt voor deze misdaadtak.