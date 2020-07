Minister mocht instemmen met gaswinning Groningen

Het besluit van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om 11,8 miljard kubieke meter gas te winnen in Groningen in het jaar 2019-2020, is gerechtvaardigd. Dat oordeelt de Raad van State woensdag.

Wiebes heeft de juiste maatregelen genomen, aldus de hoogste bestuursrechter. De veiligheidsrisico’s voor omwonenden zijn op een correcte wijze vastgesteld en er zijn stappen gezet om de schadeafhandeling te versnellen. Ook is aangetoond dat de gaswinning dit jaar nog nodig is voor de leveringszekerheid.

De Groninger Bodem Beweging en enkele inwoners van de provincie Groningen hadden bezwaar aangetekend tegen het besluit van Wiebes. Het was de vierde keer in vijf jaar tijd dat de Raad van State een uitspraak deed over gaswinning in de noordelijke provincie.

In 2022 wil het kabinet de gaswinning in Groningen stoppen. Dinsdag was er nog een beving met een kracht van 2,7 in Groningen. Het epicentrum lag bij Loppersum.