Minister: misstanden UWV zorgelijk

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) maakt zich zorgen over de werkcultuur bij uitkeringsinstantie UWV, die zou wegkijken bij fraude met WW-uitkeringen. Hij noemt de meldingen van werknemers hierover een zorgelijk signaal.

De bewindsman kaart de kwestie aan in een gesprek met de top van het UWV woensdag. Hij wil weten of meldingen van fraude wel voldoende bij de top of de afdeling handhaving belanden. In de strijd tegen de fraude kondigde hij ook maatregelen aan.

Koolmees reageerde op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Dennis Wiersma over de werkwijze van de overheidsinstelling. Het kan toch niet zijn dat de aanpak van fraude bij het UWV een ondergeschoven kindje is, vroeg Wiersma zich af.

Het programma Nieuwsuur meldde onlangs dat UWV-medewerkers worden ontmoedigd om misbruik van werkloosheidsuitkeringen aan de kaak te stellen.