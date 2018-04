Minister: Mbo moet positief spreken over lhbt’ers

Lessen op het mbo over verscheidenheid in seksuele voorkeur mogen niet neutraal zijn. Mbo-studenten moeten leren dat een respectvolle omgang met lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (de zogeheten lhbt’ers) positief is.

Dat vindt minister Van Engelshoven (Onderwijs). Mbo’s zijn nu verplicht hun studenten voor te lichten over seksuele verscheidenheid als een onderwerp waarover je van mening kunt verschillen.

Dat is de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Van Dijk (SP) en ook minister Van Engelshoven te neutraal. De minister gaat bezien of de voorschriften niet kunnen worden aangepast, zodat daarin doorklinkt dat respect voor andere seksuele voorkeuren „een basiswaarde in onze samenleving” is.

Van Engelshoven heeft overigens niet de indruk dat mbo’s de ruimte in de regels nu aangrijpen om minder positief les te geven over seksuele diversiteit. Maar ze wil „misverstanden voorkomen.”

Daarom gaat ze bezien of de instructies die op dit moment voor het mbo gelden scherper kunnen worden geformuleerd en worden gelijkgetrokken met de regels voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Belangenorganisatie COC noemt de wijziging „een overwinning voor lhbt-studenten in het mbo.” Juist op mbo-scholen worden jongeren die homoseksueel, biseksueel of transgender zijn vaak gepest, zegt de organisatie.

Voorzitter Tanja Ineke noemt het daarom „geweldig dat het mbo straks echt aan de slag moet” met het bevorderen van de acceptatie van deze jongeren.

Gereserveerd

SGP-Kamerlid Bisschop reageert gereserveerd op de motie van PvdA en SP, waarover de Kamer volgende week stemt, en op de uitlatingen van de minister. „Het is voor mijn partij nu zaak om goed de vinger aan de pols te houden en in de gaten te houden of door nieuwe en anders geformuleerde instructies de vrijheid van onderwijs niet wordt aangetast.”