Minister maant gemeente: vraag niet naar sekse

Gemeenten moeten burgers waar mogelijk niet meer vragen of ze man of vrouw zijn. Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) roept alle gemeenten op het voorbeeld van Amsterdam en Utrecht, die die vraag al uit hun contactformulieren hebben geschrapt, na te volgen.

De minister belooft gemeenten, andere instanties en bedrijven met raad en daad bij te staan om onnodige geslachtsregistratie terug te dringen. Haar ministerie gaat bedrijven uitleggen wanneer het noodzakelijk is om vast te leggen of iemand man of vrouw is, en vooral wanneer niet, schrijft Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Nu is die vraag nog vaak een automatisme of wordt die 'voor alle zekerheid' gesteld.

Het valt nog altijd niet mee om een paspoort te krijgen dat in het midden laat of je man of vrouw bent. Maar het is het kabinet wel gelukt om uit de EU-regels te schrappen dat geslacht op het paspoort moet worden vastgelegd. Daarom is een genderneutraal paspoort, als dat niet op praktische bezwaren stuit, volgens Van Engelshoven misschien toch mogelijk.

De bewindsvrouw laat onderzoeken wat er nog meer kan gebeuren om onnodige sekseregistratie tegen te gaan. Na de zomer komt ze met nadere maatregelen.