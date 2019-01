Minister: lot Boersma niets te maken met werk

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar een door Turkije uitgezette journaliste heeft niets te maken met haar werk. Of het inderdaad is ingegeven door de relatie die Ans Boersma jaren geleden had met een Syrische jihadist, zoals ze zelf denkt, wil minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niet zeggen.

Over de uitzetting van Boersma is veel te doen, omdat de persvrijheid in Turkije onder druk staat en de autoriteiten geregeld journalisten op de korrel nemen. De Tweede Kamer wil opheldering van de Turkse en Nederlandse autoriteiten.

Grapperhaus doet er verder het zwijgen toe over de zaak. Hij verwijst voor verdere vragen naar het OM.