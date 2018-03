Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemt de salarisverhoging voor de topman van ING buitensporig. Die stap helpt op geen enkele manier om het broze vertrouwen in de sector te herstellen, zo laat hij weten.

Hoekstra benadrukt dat er de afgelopen maanden intensief met banken is gesproken over de noodzaak van het herstel van vertrouwen in de sector. Hij heeft na het bekend worden van de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers meteen contact laten opnemen met de bank.