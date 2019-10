Minister looft politie na Wiersum-arrestatie

De arrestatie van een verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum is „goed werk van de politie”, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Hij spreekt van „positief nieuws”.

De politie hield dinsdagavond een verdachte aan in een woning in Amsterdam. Over de identiteit van de arrestant wil de politie nog niets zeggen. Grapperhaus wil verder ook niets kwijt, omdat „het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie nog in volle gang” is.

De 44-jarige Wiersum werd twee weken geleden bij zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de Marengo-strafzaak.