Minister legt pensioenpetitie naast zich neer

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees gaat niet in op een oproep van pensioenactivisten om de rekenregels voor de pensioenen te veranderen. Hij nam woensdag bijna 60.000 handtekeningen in ontvangst, maar hij legt de petitie naast zich neer.

Het is onverstandig te morrelen aan de rekenregels, aldus de minister. Volgens hem worden jongeren daar de dupe van. Hij wijst op de noodzaak het pensioenstelsel anders in te richten. „Ons stelsel loopt op zijn laatste benen. We moeten gaan hervormen om het ook voor toekomstige generaties betaalbaar te houden.”

De petitie is een actie van oppositiepartijen 50PLUS, PVV, DENK, SP en Forum voor Democratie, maar ook Omroep MAX en maatschappelijke organisaties doen mee. Zij willen dat de zogenoemde rekenrente wordt aangepast, waarmee wordt bepaald of pensioenfondsen aan hun verplichtingen voldoen. Volgens de critici wordt die kunstmatig laag gehouden en moeten de fondsen zich daardoor arm rekenen.