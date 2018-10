Minister legt numerus fixus aan banden

Universiteiten en hogescholen krijgen in de toekomst minder mogelijkheden om het aantal studenten voor bepaalde opleidingen te beperken.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs kondigt dat aan in een brief over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs die ze donderdag naar de Tweede Kamer stuurde. De minister vindt het niet acceptabel dat bepaalde groepen studenten, zoals migranten en gehandicapten, minder kansen hebben dan andere.

In het hoger onderwijs zijn momenteel ruim honderd opleidingen die een maximaal aantal studenten toelaten. Numerus fixus gelden momenteel onder meer voor opleidingen als fysiotherapie en technische informatica. Voor geneeskunde en tandheelkunde gelden ook maxima, maar deze mogen in stand blijven. Hogescholen en universiteiten houden mogelijkheden om het aantal studenten aan banden te leggen, maar de bewindsvrouw zal de criteria ervoor aanscherpen.

Verder wil de minister het mogelijk maken dat instellingen alleen een numerus fixus instellen voor de Engelstalige varianten van bepaalde opleidingen. Dat biedt bescherming aan de Nederlandse opleidingen.

De Landelijke Studentenvakbond is boos over de brief. Volgens de bond komt de bewindsvrouw haar belofte om het bindend studieadvies aan banden te leggen, niet na. Eerder sprak ze over een maximaal aantal studiepunten van 40 om toch door te mogen naar het tweede jaar. Nu wil ze ‘slechts’ het gesprek hierover aangaan.