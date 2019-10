Minister later bij staatsbezoek wegens Syrië

Op aandringen van de Tweede Kamer sluit minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) later aan bij een staatsbezoek aan India. Hij stelt zijn reis uit voor overleg met de andere Europese landen over de Turkse invasie in Syrië.

Door de recente ontwikkelingen en de oproep van de Kamer heeft Blok besloten aan de vergaderingen met collega’s maandag en dinsdag in Luxemburg mee te doen. Na afloop gaat hij alsnog naar India voor het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, laat hij de Kamer weten.

Blok wil verder zo snel mogelijk een bijeenkomst van de internationale anti-IS-coalitie om te spreken over de gevolgen die de Turkse inval heeft voor de strijd tegen het radicaalislamitische IS en de detentie van IS-strijders.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) zou sowieso al meegaan op handelsmissie naar India. Omdat Blok naar Luxemburg gaat zal ze de eerste dagen ook zijn rol overnemen en het koninklijk paar vergezellen.