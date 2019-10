Minister: kwaliteit pabo mag niet lager

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is bereid te kijken naar de toelatingseisen voor de pabo. Dat betekent volgens haar echter niet dat het niveau van die opleiding omlaag mag. Als er „onnodige drempels” zijn voor studenten om voor de pabo te kiezen, moeten die worden weggenomen. „Maar de kwaliteit moet vooropstaan. Het is te makkelijk om te zeggen: dan doen we die toetsen maar niet.”

Van Engelshoven zei dat woensdag in een Kamerdebat. Ze reageerde op het bericht dat de coalitiefracties de toelatingstoetsen voor de pabo willen schrappen. Die zijn nu verplicht voor bepaalde vakken. Op die manier hopen de vier partijen het lerarentekort tegen te gaan en het vak aantrekkelijker te maken.

De minister gaat bekijken welke „knelpunten” ze kan wegnemen en zal de Kamer later informeren.

PVV-Kamerlid Harm Beertema liet zich in eerste instantie zeer kritisch uit over het schrappen van de toelatingstoetsen. Volgens hem gaat het coalitieplan uit van „het adagium: als er maar iemand voor de klas staat”. Beertema toonde zich „blij verrast” door het antwoord van de minister dat de kwaliteit gegarandeerd dient te blijven. Ook de coalitiepartijen onderstreepten dat het niveau van de pabo niet omlaag mag. „Zo hadden we dat ook bedoeld.”

In het Kamerdebat kwam de linkse oppositie opnieuw met de wens om het onderwijsbudget fors te verhogen om het lerarentekort weg te werken. Minister Arie Slob hield de boot af. Binnenkort voert hij samen met premier Mark Rutte een gesprek met de sector over het probleem.

Volgens Slob gaat het op onderdelen overigens goed met het aanpakken van het lerarentekort. Zo stijgt het aantal zijinstromers. Ook is er een groeiende belangstelling voor een studie aan de pabo of de lerarenopleidingen.