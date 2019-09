Minister: kroongetuigen handhaven

Ondanks de moord op een advocaat van een kroongetuige wil justitieminister Ferd Grapperhaus niet af van kroongetuigen. Het gaat om verdachten van een misdaad die met justitie samenwerken. „We moeten daar als maatschappij mee doorgaan” om de georganiseerde misdaad slagen toe te brengen, aldus Grapperhaus.

Hij gaat op zoek naar meer geld om de criminaliteit te bestrijden. Hij wees op de steun daarvoor in de Tweede Kamer.

„Als we echt slagen willen maken tegenover de georganiseerde misdaad, dan moeten we daar een extra stap in zetten”, zegt Graperhaus. „Meer dan we tot nu toe hebben gedaan, ook als het gaat om extra middelen.”

De minister had eerder donderdag overleg met het Openbaar Ministerie over deze „aanslag op de rechtsstaat” en „verschrikkelijke tragedie.” Samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) sprak hij ook met vertegenwoordigers van rechters en advocaten over betere beveiliging.

Grapperhaus erkent dat er advocaten zullen zijn die misschien wel „angstgevoelens hebben” na de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond. Hij begrijpt die gevoelens goed. De minister „proefde” geen woede van de advocaten. „We gaan samen één kant op. We trekken hier echt samen in op.”