Minister: kritiek op wet zzp’ers ‘makkelijk’

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees noemt de kritiek op zijn nieuwe wet over zelfstandigen (zzp’ers) „makkelijk” en jammer. Hij roept werkgevers en werknemers, maar ook de politiek, op met tegenvoorstellen te komen.

„Kritiek hebben is makkelijk, maar ik ben dan wel benieuwd naar het alternatief”, zei de bewindsman in de Tweede Kamer. Hij wil weten „wat ze dan wel willen.”

Oppositiepartijen wezen hem op de recente vernietigende kritiek van ondernemers en vakbonden op de plannen. De wet is dood en kan in de prullenbak, meende SP’er Bart van Kent. Koolmees benadrukt dat iedereen nog kan reageren op zijn voorstellen en dat de wet nog niet is ingediend.

Bonden en werkgevers riepen via polderorgaan Stichting van de Arbeid de bewindsman op zijn plannen voor een minimumbeloning van zelfstandigen en de zogeheten zelfstandigenverklaring niet in te dienen. Beide partijen vrezen „fikse administratieve lasten” en voorzien grote problemen met naleving, controle en handhaving.