Minister krijgt pensioeneisen bonden

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) neemt dinsdag de pensioeneisen van de vakbonden in ontvangst. De bonden willen onder meer dat de AOW-leeftijd 66 jaar wordt.

Koolmees benadrukt dat het nog niet om een hervatting van de onderhandelingen gaat. Die liepen eind vorig jaar stuk omdat de standpunten nog te ver uiteen liepen. „Er wordt niet onderhandeld op dit moment”, aldus de minister. Hij hoopt wel zo snel mogelijk „een doorbraak” te bereiken.

Werkgevers, werknemers en kabinet moeten hun verantwoordelijkheid nemen om dit slepende dossier tot een einde te brengen, zegt hij verder. De minister kwam zelf al met een pakket voorstellen om vaart te maken, maar dat schoot in het verkeerde keelgat van de bonden.

Koolmees waardeert het dat de bonden maandag hun pensioenactie hebben gestaakt in verband met de aanslag in Utrecht. Een woordvoerder van FNV zegt dat Koolmees die dag uitleg zou krijgen tijdens de actie, door de bondsvoorzitters. „Dat werd afgeblazen en dinsdag is gekozen om dat alsnog te doen”, zo legt hij uit. Volgens de zegsman gaat het om „bekende eisen” waar het in november op is stukgelopen en daarna acties voor zijn gevoerd.