Minister Koolmees: mooie cijfers maar nog werk aan de winkel

Mooi nieuws vindt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de jongste CBS-cijfers over de arbeidsmarkt.

De bewindsman wijst erop dat er nu 9 miljoen mensen aan het werk zijn: „Een record! En 69 procent van alle Nederlanders werkt. Dat aandeel is de afgelopen vijftig jaar nog nooit zo hoog geweest. Daar mogen we allemaal trots op zijn.”

Maar volgens Koolmees is er nog wel werk aan de winkel. Niet iedereen is tevreden met zijn werk. En de verschillen tussen vast en flexwerk zijn bijvoorbeeld nog te groot, net als de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen (zzp’ers), aldus de bewindsman.

Koolmees noemt de nieuwe arbeidsmarktwet (WAB), die 1 januari is ingegaan, een stap in de goede richting om die verschillen te verkleinen. En de komende tijd wordt een maatschappelijke discussie gevoerd „over hoe we de arbeidsmarkt van de toekomst willen inrichten.”