Minister Knops verwacht dat woonwijken sneller van het gas gaan

Verantwoordelijk minister Raymond Knops verwacht een versnelling van het aardgasvrij maken van woonwijken. Hij vestigt zijn hoop op de lopende proefprojecten, waar wordt uitgezocht hoe woningen het snelst zonder aardgas kunnen.

„Goed voorbeeld doet volgen”, aldus Knops. Hij erkent dat het een enorme opgave is. "Maar we moeten dat wel gaan doen. Hoe sneller en hoe meer goede resultaten we hebben, hoe meer kans op succes."

De minister reageerde op kritiek uit de Tweede Kamer. Het kabinet wil Nederland van het gas af in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ook kan daardoor de gaswinning in Groningen geleidelijk worden afgebouwd.

Het streven is om tot 2030 1,5 miljoen woningen af te koppelen van het gasnet. Dat betekent vanaf nu dus gemiddeld 150.000 woningen per jaar. Vorig jaar zijn er maar 26.000 woningen aardgasvrij gemaakt, schamperde Kamerlid Roelof Bisschop van oppositiepartij SGP.

En Henk Nijboer van oppositiepartij PvdA noemde de hele gang van zaken rond het aardgasvrij maken een janboel: „Als je nu een nieuwe keuken koopt, kan dat dan nog met een gasstel of moet dat elektrisch? Dat geldt ook voor het vervangen van de cv. Het is volstrekt onduidelijk. Je weet niet waar je aan toe bent.”

De Kamer zit nog met zo veel vragen, dat het debat binnenkort wordt vervolgd.