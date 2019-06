Minister: kinderen langer in gezinshuizen

Kinderen in gezinshuizen moeten daar in de toekomst tot hun 21e kunnen blijven wonen. Nu ligt de grens op 18 jaar. Het kabinet trekt in de Voorjaarsnota ruim 11 miljoen euro uit om dat mogelijk te maken.

Vorig jaar werd voor kinderen in pleeggezinnen de leeftijdsgrens al opgerekt van 18 naar 21 jaar. Door de vergoeding voor pleeggezinnen toen, en gezinshuizen nu, door te trekken wil minister Hugo de Jonge ze meer tijd geven om op te groeien.

In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die vaak ingewikkelde problemen hebben, veelal te zwaar voor gewone pleegouders. Ten minste een van de ouders in het gezinshuis heeft ook een opleiding gevolgd om voor deze kinderen te kunnen zorgen.