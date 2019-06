Minister: Kilometerheffing uit den boze

Minister Cora van Nieuwenhuizen zegt dat ze op geen enkele manier wil meewerken aan een kilometerheffing voor alle automobilisten. De bewindsvrouw reageert in De Telegraaf op de plannen van de Mobiliteitsalliantie.

De vervoerscoalitie van ruim twintig organisaties wil dat het volgende kabinet in 2024 automobilisten laat betalen naar gebruik en vervuiling. Het kabinet-Rutte III zou dit plan moeten voorbereiden.

„Er staat heel duidelijk in het regeerakkoord dat er best proeven gedaan mogen worden om te kijken of je op een andere manier infrastructuur kunt betalen. Daar zijn tolwegen een voorbeeld van of het belonen van mensen die de spits mijden.”

„Knooppunten voor ov en deelvervoer nodig”

Die proefprojecten, zo legt de VVD-bewindsvrouw uit, mogen niet leiden tot een systeem van rekeningrijden.

„Natuurlijk is er wel het verhaal van de elektrische rijders. Als iedereen straks elektrisch gaat rijden dan heeft de minister van Financiën een groot probleem. Hij heeft dan geen accijnsinkomsten meer.” Elektrische auto’s zijn vrijgesteld van bpm.

Van Nieuwenhuizen legt uit dat het departement van minister Hoekstra beziet hoe dat in de toekomst moet. „Het is niet eerlijk wanneer elektrische rijders niet betalen en de rest wel. Daar moet iets voor verzonnen worden. Maar ook dat is voor de langere termijn, want voorlopig zijn we nog lang niet op het punt dat iedereen elektrisch rijdt.”

Kan het zijn dat Financiën alsnog met een kilometerheffing komt? Van Nieuwenhuizen: „Nee. En de traditionele spitsheffing is een gruwel. Daar ga ik niet aan beginnen.”