Minister kijkt of leenstelsel wel goed werkt

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven gaat het leenstelsel voor studenten tegen het licht houden. Blijkt daaruit inderdaad dat het voor sommige studenten „een grote belemmering” is, zoals een flinke Kamermeerderheid inmiddels vindt, „dan gaan we kijken naar de mogelijke aanpassingen”.

De afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel staan weer volop ter discussie. Voormalige voorvechters als GroenLinks en PvdA hebben zich ertegen gekeerd. Er is nu een stevige meerderheid voor een terugkeer van de studiebeurs. Het kabinet heeft echter afgesproken daar deze kabinetsperiode niet aan te morrelen.

Van Engelshoven wil een „onderbouwing bieden” voor dit debat „door gedegen te kijken naar de effecten van het nieuwe stelsel”. Ze buigt zich over de periode van 2011 tot 2019 en begint dus al voor de afschaffing van de basisbeurs. Zo wil ze in beeld te krijgen wat daardoor precies is veranderd.

De evaluatie moet voor volgende zomer klaar zijn. Volgend najaar maakt de politiek zich op voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.

