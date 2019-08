Minister: Kamer blijven informeren over CBR

Minister Cora van Nieuwenhuizen is bereid de Tweede Kamer maandelijks op de hoogte te brengen van de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

De bewindsvrouw geeft daarmee gehoor aan het verzoek van de coalitiepartijen in de Kamer, die een maandelijkse update vroegen van Van Nieuwenhuizen nadat het CBR opnieuw negatief in het nieuws was verschenen.

„Het is geen enkel probleem om de rapportage die het CBR toch al aan mij doet, ook met de Kamer te delen,” Zegt Van Nieuwenhuizen.

Het CBR heeft de medische gegevens van zeker 71 personen in verkeerde digitale dossiers gezet, bleek donderdag. Al jarenlang kampt het CBR met grote problemen, vooral met het verlengen van rijbewijzen van ouderen en mensen met een medische aandoening die de rijvaardigheid mogelijk beïnvloedt.

„Dit leeft ook enorm in de maatschappij. Veel mensen hebben last van de problemen bij het CBR, dus ik begrijp dat de Kamer dat ook goed wil volgen,” aldus de minister.