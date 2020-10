Minister Kaag ook in quarantaine

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is sinds woensdag in quarantaine. De nieuwe leider van D66 is in contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. De bewindsvrouw heeft zelf geen klachten. Het betekent dat het vervolg van de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer die voor donderdag gepland staat, ook niet kan doorgaan.

Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zit even gedwongen thuis. Zij heeft na verkoudheidsklachten een coronatest laten doen. Minister Arie Slob van Onderwijs zit ook al even in isolatie omdat hij eveneens in contact is gekomen met een persoon die het coronavirus heeft. De bewindsman moest halsoverkop een debat verlaten toen hij dat nieuws kreeg.

Al verscheidene bewindslieden van het kabinet zijn in quarantaine geweest. Onder anderen minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris en Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid).